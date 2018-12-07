Bolu Dağı'nda başlayan yoğun kar yağışı devam ediyor. Tarfikte yağıştan ötürü aksamalar meydana gelirken, güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.

Tüm yurdu etkisi altına alan yağış Bolu'da kara dönüştü.



Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı başladı. Kar nedeniyle trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi sürücüler kayganlıktan ötürü zor anlar yaşadı.



Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı.



Trafik ekipleri ise sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.



ulusal.com.tr

