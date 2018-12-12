banner999
Bizim Kent'in ilk konuğu Dr. Bülent Kerimoğlu oldu
Bizim Kent'in ilk konuğu Dr. Bülent Kerimoğlu oldu
Muhammed Başdağ'dan Chicago Bulls'a özel çizim
Muhammed Başdağ'dan Chicago Bulls'a özel çizim
BUDO bazı seferlerini iptal etti
BUDO bazı seferlerini iptal etti
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Akşam saatlerinde başlayan yağış, otoyolun Bolu Dağı Tüneli bölgesi ile viyadükler üzerinde ve D-100 kara yolunda Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye yaklaştığı bölgede Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de söz konusu güzergahlardaki görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşüyor.

Öte yandan kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösteriyor.  


Kaynak: AA
Etiketler; #bolu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.