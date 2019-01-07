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Bolu Dağı'ndan geçecek tırlara zincir mecburiyeti

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi.

Bolu Dağı'ndan geçecek tırlara zincir mecburiyeti

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

Kara yolları ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yolun Düzce Kaynaşlı kesimi ile Bolu Bakacak mevkisinde tırlara takma mecburiyeti getirdi. Zincirsiz tırlar, ekipler tarafından yol güzergahlarında bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor.

Zincir takan tırlar yollarına devam ederken, trafik ekipleri sürücülere dikk+atli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kar yağışı Abant, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bolu
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