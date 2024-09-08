Bolu Dağı tüneli ulaşıma açıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 38 gün sonra ulaşıma açıldı.



Tünel, altyapı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla 31 Temmuz`da kapatılmıştı. Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında yer alan 23 kilometrelik kesimde, İstanbul yönü viyadükler üzerindeki 4 genleşme derzinin değişimi yapıldı, 5 derzin betonu yenilendi.



İstanbul yönü sol taraftaki beton bariyerlerin değişimi yapıldı. Her iki yöndeki viyadükler arasındaki tel örgülerin değişimi sağlandı. Tünel çıkışının 67 metre uzatıldığı İstanbul yönünde tünel içi elektromekanik sistemlerin bakımı yapıldı.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından tünelde trafik akışı yeniden sağlandı. Yolun açılmasıyla D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde oluşan yoğunluk da sona erdi.