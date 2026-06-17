Bolu Mengen'de maden ocağında göçük! Muhammet Özkul'un cansız bedeni çıkarıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinden sabah saatlerinde acı bir son dakika haberi geldi. Bölgedeki bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ani bir göçük meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bolu Mengen'de maden ocağında göçük! Muhammet Özkul'un cansız bedeni çıkarıldı
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Olayın ardından maden sahasında ve çevresinde geniş çaplı acil durum alarmı verilirken, ekiplerin zamana karşı yürüttüğü arama ve kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

MÜHENDİSLİK FACİASI SESLERİ: MUHAMMET ÖZKUL HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında sabah saatlerinde yaşandı. Yer altında işçilerin üretim faaliyeti yürüttüğü esnada, tavan bloklarının aniden çökmesi sonucu göçük oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan acil ihbarın hemen ardından bölgeye jandarma, çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve AFAD personeli sevk edildi. Arama-kurtarma ekiplerinin maden ocağı içerisinde başlattığı ilk fiziki çalışmalarda, göçük altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı. Özkul'un vefatı mesai arkadaşları ve ailesini yasa boğdu.

YER ALTINDA TİTİZ ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Feci kazanın ardından kurtarma ekipleri, göçük yaşanan maden ocağındaki tahkimat ve arama çalışmalarına kesintisiz olarak devam ediyor. Güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, göçüğün meydana geliş nedeninin tespiti için uzman mühendislerin inceleme yapacağı öğrenildi.

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