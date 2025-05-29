Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Bolu ve Samsun'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, ünlü bir döner zincirine yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, örgüte finansal kaynak sağladığı iddia ediliyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bir döner zincirine yönelik "FETÖ üyeliği ve terörizmin finansmanı" suçlamalarıyla yeni bir operasyon başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, işletmeler aracılığıyla örgüte finansal destek sağlandığı yönündeki bulgular doğrultusunda harekete geçildi.

BOLU VE SAMSUN'DA EŞ ZAMANLI BASKINLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu'da 5 ve Samsun'da 1 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler şu isimlerden oluştu:
Y.A. (27), R.A. (31), Y.D. (35), M.Y.G. (33), E.A. (30) ve N.K. (48).

Yakalanan şahıslar, emniyetteki ilk ifadelerinin ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturmanın genişletilme ihtimali üzerinde durulurken, şüphelilerin savcılıktaki sorguları devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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