Bolu TEM'deki feci kazadan kahreden haber! Otobüsün sürüklediği üniversiteli Burak kurtarılamadı

Bolu'da 5 Eylül günü TEM Otoyolu geçişinde yolcu otobüsünün altına alarak metrelerce sürüklediği ve takla atan hafif ticari araçta ağır yaralanan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) mühendislik öğrencisi Burak Çınar'dan acı haber geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bolu TEM'deki feci kazadan kahreden haber! Otobüsün sürüklediği üniversiteli Burak kurtarılamadı
Yayınlanma:

Yoğun bakımda 3 gündür hayata tutunmaya çalışan 2. sınıf öğrencisi genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Feci kazanın araç içi kamerasına yansıyan dehşet verici görüntüleri ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

YOLCU OTOBÜSÜ SÜRÜKLEYİP TAKLA ATTIRMIŞTI

5 Eylül günü TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde yaşanan kaza kayıtlara şöyle geçti:

İstanbul istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsünün önüne savruldu.
Otobüsün çarpıp bir süre otoyolda sürüklediği hafif ticari araç, taklalar atarak ters döndü.
Hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı; ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu kritik olan genç mühendis adayı yaşamını yitirdi:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Burak Çınar, yoğun bakım ünitesindeki 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Genç yaşta hayatını kaybeden Çınar'ın cenazesinin memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
Kazada yaralanan diğer 2 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

DEHŞET ANLARI ARAÇ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan feci kaza, otoyolda arkadan gelen başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi:

Görüntülerde, hafif ticari aracın aniden şerit değiştirip savrularak seyir halindeki yolcu otobüsünün önüne düştüğü görülüyor.
Otobüsün şiddetle çarparak sürüklediği aracın ardından defalarca takla atıp ters durduğu anlar kayıtlarda net bir şekilde yer alıyor.

28 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 6 binden fazla jandarma bastı28 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 6 binden fazla jandarma bastıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bolu feci kaza
Günün Manşetleri
28 ilde dev uyuşturucu operasyonu!
Antalya'da alevler yerleşim yerlerine dayandı!
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman operasyonu
Gülistan Doku dosyasında kan donduran itiraf
O illerde yaşayanlar dikkat!
Resmi Gazete'de gece yarısı atama kararları!
Tır ile patpat çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
15 bin kiralık konut başvurusu 14 Eylül'de başlayacak
71 ilde dev uyuşturucu operasyonu!
Veyis Ateş ilk duruşmada tahliye edildi
Çok Okunanlar
Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar? Altında tarihi rekor geldi! 8 Eylül Salı çeyrek ve gram altın ne kadar?
Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları Depolara yeni zam kapıda mı? 8 Eylül güncel akaryakıt fiyatları
O illerde yaşayanlar dikkat! O illerde yaşayanlar dikkat!
9 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 9 Milyon TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?