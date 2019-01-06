Bolu ve Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 7 Ocak Pazartesi ara verildi.

Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.



Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent içi trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.



Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kente etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın bir gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyunca süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, yarın kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Ümit, engelli ile hamile kamu personeline de yarın bir gün idari izin verildiğini belirtti.

Açıklamasında, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ümit, "Gençler, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verdik. Güzelce dinlenin, eğlenin, biraz da ders çalışın, kendinize dikkat edin, hasta olmayın. Sizleri seviyoruz, unutmayın." ifadelerini kullandı.