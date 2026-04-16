Bolu’da 13 yaşındaki öğrenciden okul saldırısı tehdidi: ''Ben de boş değilim, PUBG oynadım''

Bolu'da bir ortaokulda öğrenim gören 13 yaşındaki yabancı uyruklu A.M.A., okul müdürü ve 9 arkadaşına yönelik saldırı gerçekleştireceği yönünde tehdit içerikli ses kayıtları paylaştığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

7'nci sınıf öğrencisi çocuğun, sınıf arkadaşlarıyla bulunduğu bir WhatsApp grubuna gönderdiği ses kayıtları velilerin ihbarı üzerine adli ve emniyet birimlerini harekete geçirdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

''BEN DE BOŞ İNSAN DEĞİLİM, PUBG OYNADIM''

Son günlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına atıfta bulunan A.M.A., gruptaki mesajlarında bu olayları gerçekleştirenleri övdü. İddiaya göre çocuk, paylaştığı ses kayıtlarında okul müdürü ile birlikte 9 arkadaşının ismini tek tek sayarak okula yönelik saldırı tehdidinde bulundu. Kayıtlarda tespit edilen ve veliler ile öğrenciler arasında endişe oluşturan ifadelerinde şüpheli, "Helal olsun çocuğa, nasıl vurmuş o kadar kişiyi. Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım" dedi.

DAHA ÖNCE DE DİSİPLİNE GİTMİŞ!

Tehdit içerikli kayıtların ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, A.M.A.'nın evinde ve odasında arama yaptı. Gerçekleştirilen arama sonucunda, olayda kullanıldığı değerlendirilen cep telefonuna adli bilişim incelemesi yapılmak üzere el konuldu.

Öte yandan, şüpheli A.M.A.'nın okul geçmişine yönelik yapılan incelemede, daha önce de 'akran zorbalığı' yaptığı gerekçesiyle okul idaresi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 13 yaşındaki A.M.A.'nın Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki adli işlemleri şu an pedagog eşliğinde sürdürülüyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, WhatsApp grubunda bulunan diğer öğrencilerin velileri de gece saatlerinde polis merkezine davet edildi. Karakola gelen velilerin ifadelerine başvuruldu.

Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.