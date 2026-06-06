Bolu'da aile faciası! Babasını vurduktan sonra intihar etti

Bolu'nun Seben ilçesinde 36 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, tartıştığı 66 yaşındaki babası M.Y.'yi tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bolu'da aile faciası! Babasını vurduktan sonra intihar etti
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Olay, Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Gerenözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Hüseyin Yılmaz ile 66 yaşındaki babası M.Y. arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Başlayan bu sözlü gerilim, kısa süre içerisinde büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hüseyin Yılmaz, yanında bulundurduğu tabancayı çekerek babasının üzerine ateş etti.

BABASINI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle M.Y. kanlar içerisinde yere yığıldı. Babasını silahla yaralayan Hüseyin Yılmaz, eyleminin hemen ardından elindeki aynı tabancayı bu kez kendisine doğrultarak tetiği çekti.

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak yetkililere ihbarda bulunması üzerine, bölgeye hızla jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

OĞUL OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, BABA TEDAVİ ALTINDA

Belirtilen adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk tıbbi kontrollerde, silahı kendine doğrultan Hüseyin Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı durumdaki baba M.Y. ise sağlık personelinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik şeridi çekerek detaylı olay yeri incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından Hüseyin Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Yetkililer, aile arasında yaşanan ve kanlı biten olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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