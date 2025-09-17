Bolu’da akılalmaz olay: Arıcı, ayı sanıp köy imamını vurdu!

Mengen’de bir arıcı, gece saatlerinde ayı zannettiği köy imamını tüfekle vurdu. Ağır yaralanan imam hastanede yaşam savaşı veriyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bolu’da akılalmaz olay: Arıcı, ayı sanıp köy imamını vurdu!
Yayınlanma:

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı İlyaslar köyünde dün gece saat 22.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Arıcılık yapan köy sakini Fuat Özdoğan, evinin önünde arı kovanlarını korumak için nöbet tuttuğu sırada, köy imamı Mehmet Yıldızhan’ı ayı zannederek tüfeğiyle ateş etti.

Köy camisinde yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine dönen imam, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi köyde yapılan Yıldızhan, ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, ağır yaralanan imamın hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Fuat Özdoğan, ifadesinde köyde sık sık ayıların kovanlarına saldırdığını, gece duyduğu çıtırtıları ayı sanarak tüfekle ateş ettiğini söyledi. Özdoğan, imamı yanlışlıkla vurduğunu belirtti.

Kırşehir’de korkunç kaza: Cebindeki bıçak karnına saplandı, hayatını kaybettiKırşehir’de korkunç kaza: Cebindeki bıçak karnına saplandı, hayatını kaybettiYurt
CHP'yi sarsan istifa! CHP’li Kerim Güler hem partiden hem meclisten istifa ettiCHP'yi sarsan istifa! CHP’li Kerim Güler hem partiden hem meclisten istifa ettiSiyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bolu
Günün Manşetleri
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Kerim Güler hem partiden hem meclisten istifa etti
Kurumsal hayırseverlikte yeni dönem
“Gazze’de modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor”
Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!
CHP’li Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon
49 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu!
Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci kez ertelendi
Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki
Çok Okunanlar
FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü!
Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı
BİM'de indirim çılgınlığı başladı BİM'de indirim çılgınlığı başladı
Milyar euroluk devler! Milyar euroluk devler!
Kavurucu sıcaklar geliyor! Kavurucu sıcaklar geliyor!