Bolu’da akılalmaz olay: Arıcı, ayı sanıp köy imamını vurdu!

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı İlyaslar köyünde dün gece saat 22.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Arıcılık yapan köy sakini Fuat Özdoğan, evinin önünde arı kovanlarını korumak için nöbet tuttuğu sırada, köy imamı Mehmet Yıldızhan’ı ayı zannederek tüfeğiyle ateş etti.

Köy camisinde yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine dönen imam, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi köyde yapılan Yıldızhan, ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, ağır yaralanan imamın hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Fuat Özdoğan, ifadesinde köyde sık sık ayıların kovanlarına saldırdığını, gece duyduğu çıtırtıları ayı sanarak tüfekle ateş ettiğini söyledi. Özdoğan, imamı yanlışlıkla vurduğunu belirtti.