Bolu'da çakmak gazı faciası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bolu'nun Yaka köyü mevkii Çele Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir araç içerisinde çakmak gazı soluduğu iddia edilen 16 yaşındaki M.M. hayatını kaybetti. Köy yolu üzerinde bulunan araçtaki 5 arkadaşın çakmak gaz tüpü ile gaz çektiği, bu sırada M.M.'nin gazdan etkilenerek fenalaştığı öne sürüldü. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 16 yaşındaki M.M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun çakmak gazı soluması neticesinde hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı araçta ve çevresinde detaylı bir çalışma yürüttü.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından M.M.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 16 yaşındaki gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip Yakabayat köyü Bulutlar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.