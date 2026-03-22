Bolu'da çakmak gazı faciası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bolu'da gece saatlerinde park halindeki bir araçta çakmak gazı çektikleri iddia edilen 5 arkadaştan 16 yaşındaki M.M., fenalaşarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderilen gencin cenazesi bugün toprağa verilecek.

Simge Sarıyar
Bolu'da çakmak gazı faciası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Bolu'nun Yaka köyü mevkii Çele Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir araç içerisinde çakmak gazı soluduğu iddia edilen 16 yaşındaki M.M. hayatını kaybetti. Köy yolu üzerinde bulunan araçtaki 5 arkadaşın çakmak gaz tüpü ile gaz çektiği, bu sırada M.M.'nin gazdan etkilenerek fenalaştığı öne sürüldü. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 16 yaşındaki M.M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun çakmak gazı soluması neticesinde hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı araçta ve çevresinde detaylı bir çalışma yürüttü.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından M.M.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 16 yaşındaki gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip Yakabayat köyü Bulutlar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

5,6 Milyon dosya uzlaşıyla çözüldü5,6 Milyon dosya uzlaşıyla çözüldüGündem
Kan donduran olay: 14 yaşındaki çocuk otobüs durağında başından vurulmuş halde bulundu!Kan donduran olay: 14 yaşındaki çocuk otobüs durağında başından vurulmuş halde bulundu!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bolu çakmak gazı
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Katar'da düşen helikopter kazasında 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü!
5G'li akıllı yolda testler başlıyor
ABD'li senatörden itiraf: "Askeri çözüm tıkandı"
Tahran kararlı: "düşman teslim olana kadar"
Nükleer santralin bulunduğu Dimona kentini vurdu
Öcalan ailesi ve avukatlarıyla görüştü
29 ilde 139 şüpheli yakalandı
İstanbul'da bayramın ilk günü geniş çaplı denetim
Çok Okunanlar
Bankalar keseyi açtı: İşte 1 milyona en çok kazandıranlar... Bankalar keseyi açtı: İşte 1 milyona en çok kazandıranlar...
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 22 Mart Pazar Gazete manşetleri 22 Mart Pazar
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Türkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli oldu Türkiye'nin en çok tercih edilen mesleği belli oldu