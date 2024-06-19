Bolu'da feci trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Bolu'da, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde Bolu Dağı kesiminde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da feci trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Bolu'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti oldu.

Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Zikrullah S'nin kullandığı seyir halindeki 81 ACR 984 plakalı otomobil, Bolu Dağı kesiminde Elmalık Kavşağı'ndan kara yoluna girmek isteyen 48 yaşındaki Muharrem Y. idaresindeki 81 ES 173 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 55 yaşındaki Nurten S. ve 44 yaşındaki Selda Ş. yaralandı. Araç içinde sıkışan Selda Ş. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak ambulansa taşındı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da feci trafik kazası! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Bu arada Muharrem Y'nin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle bir süre önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kazayı haber alarak bölgeye gelen yaralıların yakınlarını jandarma ve sağlık ekipleri ile vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, Elmalık köyü yolundan D-100 kara yolu kenarına gelen Muharrem Y'nin kullandığı otomobilin, bir süre bekledikten sonra aniden kavşağa girerek karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde kavşaktan kontrolsüz şekilde kara yoluna katılım sağlayan otomobilin Zikrullah S'nin kullandığı otomobille çarpması yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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