Bolu'da feci trafik kazası! Sürücü öldü, eşi yaralandı

Bolu'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Anadolu Otoyolu'nda Gerede gişeleri oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Ç. (72) idaresindeki 34 YH 860 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Ekrem Ç'nin eşi Nigar Ç. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.