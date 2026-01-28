Bolu’da işçilerin maaş eylemi: 3 aydır ödeme alamadıkları için çatıya çıktılar

Bolu’da yaklaşık 1,5 yıldır devam eden uygulama okulu inşaatında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Olay, İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli inşaatında meydana geldi.

İddiaya göre, inşaatta çalışan yaklaşık 50 işçi, yaklaşık 3 aydır maaş alamadı. Alacaklarının ödenmemesine tepki gösteren 8 işçi, inşaatın çatısına çıkarak eylem başlattı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarına rağmen işçiler çatıdan inmedi. Bölgeye gelen emniyet mensuplarının Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile görüşmesinin ardından, işçiler için ertesi gün bir görüşme ayarlanması üzerine eylem sona erdi. İşçiler çatıdan indi.

İnşaatta çalışan 8 işçinin toplamda yaklaşık 12–13 milyon lira alacağı olduğu öne sürüldü.

İnşaatta çalışan işçilerden Nezir Özdemir, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'HAKKIMI İSTEDİM, SALDIRDI'

“Geçen sene 8 Mart’tan beri ben burada çalışıyorum. Yaklaşık bir yıldır burada, onuncu aya kadar hakkımızı bir şekilde aldık. Kavga gürültü derken alıyorduk. 10. aydan sonra bir şekilde para alamadık. Adamı aradığımız zaman, ‘Bizim paramızı niye vermiyorsunuz, bizim maaşlarımızı niye ödemiyorsunuz?’ diye sorduğumuzda, yarın, öbür gün deyip sürekli bizi böyle oyalıyor. Burada aslında 70-80 kişi çalışıyorduk. Bana ödeme yapacak diye geçen pazartesi günü Siirt’ten buraya gelmişim. Pazartesi günü kendisiyle burada görüştüm, hakkımı istedim, bana saldırdı. Arkadaşlar da şahittir, bana saldırdı. Ondan sonra bindi gitti, ‘Yarın paranı vereceğim’ dedi yine. Gitti, gelmedi. Arıyoruz, cevap vermiyor.”

Özdemir, müteahhit tarafından tehdit edildiklerini de belirterek şunları söyledi:

“Tehdit ediyor bizi. ‘Çatıya çıkmakla para mı alabileceğinizi benden sanıyorsunuz?’ diyor. Biz aynı mağduriyetteyiz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz sadece. Mesela benim 2 milyon 274 bin lira alacağım var. Arkadaşlarımın 3 milyon 500 bin, 1 milyon alacağı olan var. Toplam 12-13 milyon gibi bir şey var, sadece işçilerin. Bunun dışında yazılan çekleri de var. Bunu da biliyoruz.”

“BOLU’NUN NEREDEYSE YARISI BURANIN MAĞDURU”

Özdemir açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bolu’nun neredeyse yarısı buranın mağduru. Savcılığa şikayette bulunmadık, bugüne kadar bizi oyaladığı için, kendisine güvendiğimiz için. Mecbur böyle bir eyleme başvurmak zorunda kaldık sesimizi duyurabilmek için. Hakkımızı almazsak tabii ki şikayetçi olacağız. Bir tek vali babamıza güveniyoruz. Emniyet müdürümüz bize bir söz verdi. Kendisine durumumuzu ileteceğiz. İnşallah çözerler işimizi. Bizim çoluk çocuğumuz var. Himayemizde çalışan 50-60 tane insan var. Hepsi şu an bizden para bekliyor. Biz işimizi bitirmişiz, paramızı bekliyoruz.”