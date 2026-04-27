Bolu’da kan donduran olay! 2 aylık bebek boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, anne tutuklandı

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi'nde 25 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olayda, 2 aylık Ela C. evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 30 yaşındaki anne Serpil C., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'canavarca hisle kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

EŞİNİ ARAYIP KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜ

Olayın hemen ardından anne Serpil C.'nin, fabrika işçisi olan eşi Selahattin C.'yi telefonla aradığı tespit edildi. Annenin eşine, "Bebeğe bir şey oldu, ben evden gidiyorum" diyerek telefonu kapattığı belirlendi. Evden ayrılan şüpheli kadın, D-100 kara yolu üzerinden Yeniçağa ilçesi yönüne doğru kilometrelerce yürüdükten sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eşinden gelen telefon üzerine paniğe kapılarak hızla evine giden baba Selahattin C. ise 2 aylık kızı Ela'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

İFADESİNDE CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan ev hanımı Serpil C., emniyetteki ilk sorgusunda hakkındaki iddiaları reddetti. Şüpheli kadın ifadesinde, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" dedi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gerede İlçe Adliyesi'ne sevk edilen anne, mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi. Çiftin 2024 yılında evlendiği ve Serpil C.'nin mart ayının başında doğum yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, anne Serpil C.'nin sağlık geçmişine dair detaylar da ortaya çıktı. Olaydan yaklaşık bir ay önce rutin kontrol amacıyla ilçe hastanesine giden kadının durumunu gözlemleyen doktorun, psikiyatri servisine görünmesi yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi. Doktorun bu tavsiyesi üzerine ailenin, Bolu merkezde bulunan özel bir hastaneye başvurduğu ifade edildi.

CENAZEDE FENALAŞAN BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Hayatını kaybeden minik Ela'nın cenazesi, dün Demircisopran köyü camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Tören boyunca ayakta durmakta güçlük çeken ve sinir krizi geçiren baba Selahattin C., defin işleminin ardından fenalaştı. Acılı baba, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.