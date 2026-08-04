Bolu'da kan donduran olay! Yavru kediyi önce kucağında sevdi, sonra boğarak öldürdü
Bolu'da elektrikli bisikletiyle ilerlediği sırada kucağındaki yavru kediyi boğarak telef eden şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın failinin 15 yaşındaki otizmli bir genç olduğu tespit edildi.
Olay, Bolu merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan bir kişi, elinde taşıdığı yavru kediyi kucağına aldı.
Sokağı gören bir evin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, şahsın kediyi önce öptüğü, hemen ardından ise elleriyle sıkarak boğduğu görüldü.
Yavru kediyi telef eden kişi, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ve basına yansıması üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.
Yapılan incelemeler ve yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve emniyete götürülen şahsın, 15 yaşındaki otizmli M.A. olduğu belirlendi.
Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.