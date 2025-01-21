Bolu'da kayak merkezinde facia: Ölü ve yaralılar var!

Bolu’nun Köroğlu Dağları’nda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde, gece saatlerinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bolu'da kayak merkezinde facia: Ölü ve yaralılar var!
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Gece 03.30 sıralarında restoran katında başlayan yangın, kısa sürede tüm oteli etkisi altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye kent merkezi ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayrıca yangına müdahale için bir helikopter de kullanıldı.

Otelde kalan 234 civarında misafir tahliye edilirken, ekiplerin yoğun çabalarıyla yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Vefatlardan 2’si panikle otelden atlayan misafir ve görevli. Üçüncü kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Yangınla ilgili müdahale çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ekipler, yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının ardından detaylı inceleme başlatacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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