Bolu'da kıraathanede bıçaklı kavga! 2 kişi yaralandı

Bolu'da, kıraathanede iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken kıraathanede bulunan jandarma personeli olayın büyümesini engelledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bolu'da kıraathanede bıçaklı kavga! 2 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Bolu'da Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde bulunan kıraathanede bıçaklı kavga olayı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kıraathaneye gelen İ.E. ile iş yeri sahibi Ö.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında İ.E, yanındaki bıçakla Ö.Ö'ye saldırdı. Yaşanan arbedede Ö.Ö. bıçak darbesiyle boynundan, İ.E. ise yumrukla başından yaralandı.

Bu sırada kıraathanede bulunan 2 jandarma personeli, taraflara müdahale ederek olayın daha da büyümesini engelledi. İ.E'nin elindeki bıçağı alan jandarma personeli, şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Bolu'da kıraathanede bıçaklı kavga! 2 kişi yaralandı - Resim : 1

Kıraathanede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Ö.Ö. kıraathanenin yanında bulunan özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yakınları tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan İ.E. ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece'de silah sesleri! Binaya ateş açıldıKüçükçekmece'de silah sesleri! Binaya ateş açıldıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

bolu bıçaklı kavga son dakika
Günün Manşetleri
Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması
Beşiktaş, Rize'den 1 puanla döndü
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Türk derbisinde gülen taraf Fenerbahçe Beko
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme
Erdoğan'dan 2025 enflasyonuyla ilgili açıklama
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında yeni gelişme
Balıkesir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı
Antalya'da şiddetli deprem
"Memurlarımızı, emekçilerimizi, emeklilerimizi köklü çözüme çağırıyoruz"
Çok Okunanlar
Türk derbisinde gülen taraf Fenerbahçe Beko Türk derbisinde gülen taraf Fenerbahçe Beko
Beşiktaş, Rize'den 1 puanla döndü Beşiktaş, Rize'den 1 puanla döndü
Son dakika: En düşük emekli maaşı belli oldu! Son dakika: En düşük emekli maaşı belli oldu!
İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih duyurdu İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih duyurdu
2025 en düşük memur maaşı belli oldu! 2025 en düşük memur maaşı belli oldu!