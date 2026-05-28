Bolu’da korku dolu anlar! Piknik alanına yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı
Bolu'nun Aladağlar bölgesinde Kurban Bayramı tatili için dere kenarında piknik yapan 11 kişilik akraba grubunun hemen yanındaki ağaca yıldırım isabet etti. Yaşanan olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan üç kişiden birinin hayati tehlikesi sürüyor.
Kurban Bayramı tatilini doğada geçirmek isteyen 11 kişilik akraba grubu, Bolu'nun Aladağlar bölgesine gitti. Aladağ Kartal Orman Deposu mevkisinde yer alan dere kenarında mola veren aile, dinlenmek amacıyla ufak bir çadır kurdu.
Grubun piknik yaptığı esnada bölgede aniden şiddetli bir yağmur başladı. Sağanak yağışın etkisini artırdığı anlarda, ailenin kurduğu çadırın hemen yanındaki ağaca yıldırım düştü.
Ağaca isabet eden güçlü yıldırımın etkisiyle piknik yapan grupta bulunan Büşra E. (23), Ümit E. (32) ve Mustafa A. (42) yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye intikal eden sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi.
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslara alınarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan üç kişiden 23 yaşındaki Büşra E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan incelemeler devam ediyor.