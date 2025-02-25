Bolu’da korkunç yangın: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bolu’da korkunç yangın: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, Dülger köyünde Kerim ve Ahmet Yastımoğlu'na ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı ve yangın büyüdü.

Yangın ihbarı üzerine Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, Fadime Yastımoğlu (50) hayatını kaybettiği, Merve Yastımoğlu (18) ise ağır yaralanarak Kocaeli'deki bir hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

İtfaiye erlerinin soğutma çalışmaları yaptığı evdeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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