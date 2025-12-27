Bolu'da mevsimin ilk karı hayatı etkiledi: Kalınlık 20 santimetreye ulaştı, meteorolojiden uyarı geldi

Bolu'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, meteorolojiden gelen "yağış kuvvetlenecek" uyarısı gözleri bölgeye çevirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bolu'da mevsimin ilk karı hayatı etkiledi: Kalınlık 20 santimetreye ulaştı, meteorolojiden uyarı geldi - Resim: 1

Bolu'da mevsimin ilk kar yağışı gece saatlerinde başlayarak sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. 

1 7
Bolu'da mevsimin ilk karı hayatı etkiledi: Kalınlık 20 santimetreye ulaştı, meteorolojiden uyarı geldi - Resim: 2

Yüksek kesimlerde başlayan ve ilerleyen saatlerde kent merkezinde de şiddetini artıran yağış sonrası cadde, sokak, park ve çatılar tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde yapılan ölçümlerde kent merkezindeki kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı belirlendi.

2 7
Bolu'da mevsimin ilk karı hayatı etkiledi: Kalınlık 20 santimetreye ulaştı, meteorolojiden uyarı geldi - Resim: 3

ARAÇLAR KAYDI, BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Soğuk havaya rağmen günlük yaşamın devam ettiği kentte, sürücüler güne araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek başladı. Karla kaplanan yollarda bazı araçların kaydığı görülürken, sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. 

3 7
Bolu'da mevsimin ilk karı hayatı etkiledi: Kalınlık 20 santimetreye ulaştı, meteorolojiden uyarı geldi - Resim: 4

Yayaların da yürümekte güçlük çektiği kentte, özellikle ara sokaklarda buzlanma meydana geldi.

Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

4 7
Bolu'da mevsimin ilk karı hayatı etkiledi: Kalınlık 20 santimetreye ulaştı, meteorolojiden uyarı geldi - Resim: 5

Kar yağışı olumsuzlukların yanı sıra renkli görüntülere de sahne oldu. Uzun bir aradan sonra karla buluşan vatandaşlar, sokaklarda kar topu oynayarak eğlendi. Çocuklar beyaz örtü üzerinde koştururken, bazı vatandaşlar oluşan kartpostallık manzaraları cep telefonlarıyla kaydetti.

5 7
Bolu'da mevsimin ilk karı hayatı etkiledi: Kalınlık 20 santimetreye ulaştı, meteorolojiden uyarı geldi - Resim: 6

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, Bolu genelinde kar yağışının önümüzdeki saatlerde kuvvetlenerek devam etmesi bekleniyor.

6 7
Bolu'da mevsimin ilk karı hayatı etkiledi: Kalınlık 20 santimetreye ulaştı, meteorolojiden uyarı geldi - Resim: 7

 Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

7 7
bolu kar yağışı