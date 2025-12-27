Bolu'da mevsimin ilk karı hayatı etkiledi: Kalınlık 20 santimetreye ulaştı, meteorolojiden uyarı geldi
Bolu'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, meteorolojiden gelen "yağış kuvvetlenecek" uyarısı gözleri bölgeye çevirdi.
Bolu'da mevsimin ilk kar yağışı gece saatlerinde başlayarak sabaha kadar aralıklarla etkili oldu.
Yüksek kesimlerde başlayan ve ilerleyen saatlerde kent merkezinde de şiddetini artıran yağış sonrası cadde, sokak, park ve çatılar tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde yapılan ölçümlerde kent merkezindeki kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı belirlendi.
ARAÇLAR KAYDI, BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Soğuk havaya rağmen günlük yaşamın devam ettiği kentte, sürücüler güne araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek başladı. Karla kaplanan yollarda bazı araçların kaydığı görülürken, sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.
Yayaların da yürümekte güçlük çektiği kentte, özellikle ara sokaklarda buzlanma meydana geldi.
Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Kar yağışı olumsuzlukların yanı sıra renkli görüntülere de sahne oldu. Uzun bir aradan sonra karla buluşan vatandaşlar, sokaklarda kar topu oynayarak eğlendi. Çocuklar beyaz örtü üzerinde koştururken, bazı vatandaşlar oluşan kartpostallık manzaraları cep telefonlarıyla kaydetti.
Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, Bolu genelinde kar yağışının önümüzdeki saatlerde kuvvetlenerek devam etmesi bekleniyor.
Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.