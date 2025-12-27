Bolu'da mevsimin ilk karı hayatı etkiledi: Kalınlık 20 santimetreye ulaştı, meteorolojiden uyarı geldi

Yüksek kesimlerde başlayan ve ilerleyen saatlerde kent merkezinde de şiddetini artıran yağış sonrası cadde, sokak, park ve çatılar tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde yapılan ölçümlerde kent merkezindeki kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı belirlendi.