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Bolu'da polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

Bolu’da gittiği başka bir fırında tartıştığı işyeri sahibiyle kavga eden fırıncı Hidayet Çelik, polisi arayan çalışanlardan Esra Ulusan'ı (31) tekme ve yumrukla yaraladı. Kavga anı, fırınının güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

Olay, önceki gün Alpagutbey Mahallesi’nde bulunan Hüseyin Harem'e ait ekmek fırınında meydana geldi. Hüseyin Harem'in işlettiği dükkana, daha önceden aralarında bir fırının devri nedeniyle husumet bulunan başka bir fırın sahibi Hidayet Çelik geldi. Harem ile Çelik arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Fırında çalışan evli ve 1 çocuk annesi Esra Ulusan, polise haber verdi. Bunu gören Hidayet Çelik, bu sefer de Esra Ulusan'a tekme ve yumruk attı. Hüseyin Harem, Hidayet Çelik'i iterek yere düşürüp dükkandan çıkardı.




Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırarak, ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü. Polis merkezinde fenalaşan Esra Ulusan, hastaneye kaldırıldı. Hidayet Çelik ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kavga anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıırken, hastanede tedavisi süren Esra Ulusan, Çelik'ten şikayetçi olduğunu ifade ederek, ''Benimle bir sorunu yok. Ben polisi aradığım için bana saldırdı. 'Seni öldüreceğim' diye tehdit etti. Beni tehdit edince, 'Elinden geleni ardında koyma' dedim. Ondan sonra kasığıma tekme attı. Ben dizlerimin üstüne yığıldım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bolu #polis #Hüseyin Harem #Hidayet Çelik
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