Bolu'da servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bolu'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan İ.D. idaresindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Midibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.