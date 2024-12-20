Bolu'da servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bolu'da fabrika işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Feci kazada 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bolu'da servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Yayınlanma:

Bolu'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Karacaağaç-Bahçeköy bağlantı yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, fabrika işçilerini taşıyan İ.D. idaresindeki 14 AK 225 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu'da servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Midibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırklareli'nde minibüse tren çarptıKırklareli'nde minibüse tren çarptıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

bolu trafik kazası
Günün Manşetleri
Organize suç örgütlerine "Hücre" operasyonu
Kırklareli'nde minibüse tren çarptı
"Ekümenliği tanımıyoruz"
Süleymancıların faaliyetleri deşifre oldu
"Ukrayna ile ön koşulsuz olarak görüşmeye hazırız"
TÜRK-İŞ, asgari ücret teklifini açıkladı
Putin'den Suriye'deki son durumla ilgili açıklama
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Türkiye ile terör örgütü arasında uzlaşı mı sağlandı?
41 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Zemheri ayı geliyor: 40 günlük soğuk... Zemheri ayı geliyor: 40 günlük soğuk...
İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenin cansız bedenine ulaşıldı İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenin cansız bedenine ulaşıldı
Tarihte bugün: 20 Aralık Tarihte bugün: 20 Aralık
Kırklareli'nde minibüse tren çarptı Kırklareli'nde minibüse tren çarptı
Hapishanede isyan çıktı Hapishanede isyan çıktı