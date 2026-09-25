Bolu'da sokak ortasında dehşet! 64 yaşındaki esnafı arabadan sürükleyip dövdüler

Bolu'nun Mengen ilçesinde bir esnafla yoldan geçen bir kişi arasında başlayan sözlü atışma, kısa sürede kitlesel bir saldırıya dönüştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bolu'da sokak ortasında dehşet! 64 yaşındaki esnafı arabadan sürükleyip dövdüler
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Mengen ilçe merkezinde geçtiğimiz pazartesi akşamı yaşanan olayda, ilçede esnaflık yapan 64 yaşındaki M.K., bir arkadaşını evine bırakmak üzere aracıyla yola çıkmıştı. İlçe merkezinde bir süreliğine duraklayan M.K. ile o sırada yoldan geçmekte olan R.U. arasında, iddiaya göre 'laf atma' yüzünden tartışma çıktı.

SÖZLÜ TARTIŞMA YUMRUK YUMRUĞA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasındaki gerginlik uzun sürmedi. Sözlü atışmanın alevlenmesiyle birlikte R.U., aracın açık camından sürücü koltuğunda oturan M.K.'ye yumruklarla saldırmaya başladı. Olay yerine yakın bir iş yerinden bu sırada dışarı çıkan R.U.'nun oğlu G.U. ile iş yerinde çalışan 2 kişi de kavgaya müdahil oldu.

Sayıca kalabalıklaşan grup, 64 yaşındaki M.K.'yi otomobilinden zorla çıkarttı. Yaşlı esnaf, cadde ortasında saldırganlar tarafından tekme ve tokatlarla feci şekilde dövüldü. Dakikalarca süren saldırının ardından yakınlarının yardımına koşmasıyla hastaneye kaldırılan M.K.'de burun kırığı tespit edilirken, vücudunun çeşitli bölgelerinde de yaralanmalar bulunduğu belirlendi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıya karışan R.U., oğlu G.U. ve iş yerinde çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba R.U. ile diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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