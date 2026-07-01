Bolu'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı

Bolu'da kontrolden çıkarak tarlaya devrilen ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden ayrıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bolu'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı
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Çaygökpınar köyü ile Ovadüzü Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda seyir halinde olan 14 ADH 456 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan savrulan araç, kenardaki tarlaya uçarak takla attı. Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşlar durumu zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇ BOŞ ÇIKTI

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan görevliler, tarlanın ortasında ağır hasar almış otomobile müdahale etmek istediklerinde aracın içinin boş olduğunu tespit etti. Olay anında direksiyon başında olan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kaza sonrasında kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp bölgeden uzaklaştığı anlaşıldı.

Sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralı olabileceği ihtimali üzerinde durarak sürücüyü bulmak için aracın uçtuğu tarlada ve yakın çevrede geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi. Sahada bir süre devam eden tarama faaliyetlerine rağmen kayıp sürücüye ulaşılamadı.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, aracı bırakıp kayıplara karışan şahsın kimliğini tespit etmek ve nerede olduğunu bulmak için çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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