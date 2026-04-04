Bolu’da TEM Otoyolu’nda 10 araçlı zincirleme kaza: Yaralılar var!

Bolu'nun Gerede ilçesi TEM Otoyolu Cankurtaran mevkisinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen ve 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay sonrası Ankara istikametinde trafik bir süre durdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Bolu'nun Gerede ilçesinden geçen TEM Otoyolu'nda, yağışlı havanın yol açtığı kaygan zemin nedeniyle 10 aracın birbirine girdiği bir zincirleme trafik kazası yaşandı. Saat 12.30 sıralarında Cankurtaran mevkisinde meydana gelen olayda 6 kişi yaralanırken, otoyolun Ankara yönünde ulaşım geçici olarak durdu.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ARKADAN GELENLER DURAMADI

Kaza, bölgede etkili olan yağmurun asfaltı kayganlaştırmasıyla başladı. Seyir halindeki iki otomobilin çarpışmasının ardından, durumu fark edemeyen diğer sürücüler de kazaya dahil oldu. Arkadan gelen araçların duramayarak peş peşe çarpışmasıyla olay büyüdü. Toplamda 9 otomobil ve 1 panelvan minibüsün karıştığı kazada araçlar maddi hasar aldı.

Çevredeki sürücülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaza mahalline hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, birbirine giren araçlarda bulunan 6 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Durumları değerlendirilen yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti bir süre araç trafiğine kapalı kaldı. Güzergah üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışması sonucu kazaya karışan 10 aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı yeniden normale döndü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bolu zincirleme trafik kazası
