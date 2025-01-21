Bolu'da yanan otelin adı ne? Otelin sahibi kim?

Grand Kartalkaya Otel, Halit Ergül ve Emine Ergül çiftine ait bir işletmedir. Otelin sahipleri, turizm sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve özellikle kayak merkezi bölgesinde tanınan bir ailedir.

Halit Ergül, özellikle turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamıdır. Ergül, uzun yıllar boyunca yurt içi ve yurt dışında pek çok otel ve tatil köyü projesini hayata geçirmiştir. Aynı zamanda, doğal kaynaklar ve dağ turizmi gibi alanlarda da yatırımları bulunan Ergül, bölgesindeki turistik tesisleriyle tanınmaktadır.

Emine Ergül, eşi Halit Ergül ile birlikte Grand Kartalkaya Otel’in yönetiminden sorumlu olan bir diğer isimdir.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Grand Kartalkaya Otel’de çıkan yangının nedeni henüz tam olarak belirlenememiştir. Ancak yangının otelin restoran katında başladığı ve kısa sürede tüm binayı sardığı bildirilmektedir. Yangına, yerel itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleriyle müdahale edilmiş ve otelde kalan misafirler tahliye edilmiştir.

Bolu’nun Köroğlu Dağları zirvesinde yer alan Grand Kartalkaya Otel, bölgenin en önemli kayak otellerinden biri olarak biliniyor. Halit ve Emine Ergül çiftinin sahip olduğu otel, her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktadır.

Yangının ardından Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, otelin yangın güvenliği ve denetimleri ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ederken, Grand Kartalkaya Otel sahipleri Halit ve Emine Ergül, olayla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve yetkililerle işbirliği içinde olduklarını belirtmişlerdir.