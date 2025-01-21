Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesine ulaşılamıyor

Bolu'da 10 kişinin hayatını kaybettiği otelde kalan Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesine ulaşılamadığı öğrenildi.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesine ulaşılamıyor
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grad Kartal Otel’de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı. Kültür ve Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanı bölgede incelemelerde bulunuyor.

SÖZCÜ YAZARINA ULAŞILAMIYOR

Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in de ailesiyle birlikte Bolu'da yangın faciasının yaşandığı otelde olduğu öğrenildi.  Türkmen'e sabah saatlerinden bu yana ulaşılamıyor. Sözcü’de yer alan habere göre, Yakınları çevre hastanelerde de Nedim Türkmen ile ilgili herhangi bir iz bulamadı. Nedim Türkmen kayak sporuna olan ilgisi ile bilinen ekonomi çevrelerinde sevilen ve ekonomik verilere olan hakimiyeti ile saygı duyulan bir isim.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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