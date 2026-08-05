Bolu'da yavru kediyi boğarak öldürmüştü! 15 yaşındaki otizmli şüpheli serbest bırakıldı

Bolu'da kucağına aldığı yavru kediyi boğarak öldürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edilen 15 yaşındaki otizmli M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bolu'da yavru kediyi boğarak öldürmüştü! 15 yaşındaki otizmli şüpheli serbest bırakıldı - Resim: 1

Bolu merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay, sokağı gören bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Bolu'da yavru kediyi boğarak öldürmüştü! 15 yaşındaki otizmli şüpheli serbest bırakıldı - Resim: 2

Kayıtlar, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan şahsın elinde taşıdığı yavru kediyi kucağına almasını ve önce öpmesini gösteriyor. Şüpheli hemen ardından kediyi acımasızca elleriyle boğarak telef ediyor. Hayvanın ölümünün ardından hiçbir şey olmamış gibi yeniden elektrikli bisikletine binen şahıs, olay yerinden uzaklaşıyor.

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Bolu'da yavru kediyi boğarak öldürmüştü! 15 yaşındaki otizmli şüpheli serbest bırakıldı - Resim: 3

Söz konusu kan donduran görüntülerin ortaya çıkması, kamuoyunda büyük bir tepki topladı. Bu gelişme üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek inceleme başlattı.

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Bolu'da yavru kediyi boğarak öldürmüştü! 15 yaşındaki otizmli şüpheli serbest bırakıldı - Resim: 4

Yapılan araştırmalar sonucunda, görüntülerdeki eylemi gerçekleştiren kişinin 15 yaşındaki otizm hastası M.A. olduğu belirlendi.

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Bolu'da yavru kediyi boğarak öldürmüştü! 15 yaşındaki otizmli şüpheli serbest bırakıldı - Resim: 5

Kimlik tespitinin ardından polis ekipleri tarafından yakalanan M.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Bolu'da yavru kediyi boğarak öldürmüştü! 15 yaşındaki otizmli şüpheli serbest bırakıldı - Resim: 6

Şüphelinin buradaki ifade süreci ve yasal işlemleri tamamlandı.

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Bolu'da yavru kediyi boğarak öldürmüştü! 15 yaşındaki otizmli şüpheli serbest bırakıldı - Resim: 7

Emniyetteki işlemlerin bitmesiyle birlikte yetkililer, şahsın yaşının küçük olmasını ve mevcut sağlık durumunu (otizm) göz önünde bulundurarak M.A.'nın serbest bırakılmasına karar verdi.

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