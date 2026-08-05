Bolu'da yavru kediyi boğarak öldürmüştü! 15 yaşındaki otizmli şüpheli serbest bırakıldı
Bolu'da kucağına aldığı yavru kediyi boğarak öldürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edilen 15 yaşındaki otizmli M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bolu merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay, sokağı gören bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kayıtlar, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan şahsın elinde taşıdığı yavru kediyi kucağına almasını ve önce öpmesini gösteriyor. Şüpheli hemen ardından kediyi acımasızca elleriyle boğarak telef ediyor. Hayvanın ölümünün ardından hiçbir şey olmamış gibi yeniden elektrikli bisikletine binen şahıs, olay yerinden uzaklaşıyor.
Söz konusu kan donduran görüntülerin ortaya çıkması, kamuoyunda büyük bir tepki topladı. Bu gelişme üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek inceleme başlattı.
Yapılan araştırmalar sonucunda, görüntülerdeki eylemi gerçekleştiren kişinin 15 yaşındaki otizm hastası M.A. olduğu belirlendi.
Kimlik tespitinin ardından polis ekipleri tarafından yakalanan M.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüphelinin buradaki ifade süreci ve yasal işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerin bitmesiyle birlikte yetkililer, şahsın yaşının küçük olmasını ve mevcut sağlık durumunu (otizm) göz önünde bulundurarak M.A.'nın serbest bırakılmasına karar verdi.