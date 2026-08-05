Bolu'da yavru kediyi boğarak öldürmüştü! 15 yaşındaki otizmli şüpheli serbest bırakıldı

Kayıtlar, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan şahsın elinde taşıdığı yavru kediyi kucağına almasını ve önce öpmesini gösteriyor. Şüpheli hemen ardından kediyi acımasızca elleriyle boğarak telef ediyor. Hayvanın ölümünün ardından hiçbir şey olmamış gibi yeniden elektrikli bisikletine binen şahıs, olay yerinden uzaklaşıyor.