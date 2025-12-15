Bolu’da zincirleme kaza: Otoyolda can pazarı, 9 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu’nun Bolu bölümünde, bir otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı çarpışmanın hemen ardından yaşanan ikinci bir kaza dehşete yol açtı; çarpışmanın etkisiyle yola fırlayan yolcuya, aynı yönde seyreden başka bir araç çarptı.
Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki Dörtdivan Gişeleri mevkisinde, Ankara istikametinde ilerlerken gerçekleşti. A.A. yönetimindeki 34 FKN 684 plakalı otomobil ile Ş.A. idaresindeki 06 BZM 211 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken çarpıştı.
İlk çarpışmanın ardından, olay yerinde korkunç bir durum yaşandı. Hafif ticari aracın bagaj bölümünde yolculuk yaptığı iddia edilen bir kişi, araçların çarpışma şiddetiyle yola fırladı.
Hemen ardından, aynı istikamette ilerlemekte olan M.H. yönetimindeki 06 DIC 65 plakalı üçüncü bir otomobil, savrulan bu kişiye çarptı.
Peş peşe meydana gelen bu iki trafik kazası sonucunda toplam 9 kişi yaralandı.
OTOYOL TRAFİĞİ 2 SAAT KONTROLLÜ SAĞLANDI
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine derhal sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri yönlendirildi. Yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin tamamlanmasının ardından Bolu ve Gerede’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesi ve otoyol jandarmasının çalışmalarını tamamlaması süresince, Anadolu Otoyolu'ndaki ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca kontrollü bir şekilde sağlandı. Çalışmaların bitmesiyle birlikte trafik akışı normale döndü.