Bolu’da zincirleme kaza: Otoyolda can pazarı, 9 kişi yaralandı

İlk çarpışmanın ardından, olay yerinde korkunç bir durum yaşandı. Hafif ticari aracın bagaj bölümünde yolculuk yaptığı iddia edilen bir kişi, araçların çarpışma şiddetiyle yola fırladı.

Hemen ardından, aynı istikamette ilerlemekte olan M.H. yönetimindeki 06 DIC 65 plakalı üçüncü bir otomobil, savrulan bu kişiye çarptı.