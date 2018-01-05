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Bolu'da zincirleme trafik kazası: Lokman Kuzu'nun da bulunduğu 3 kişi yaralandı

Kazada TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Kuzu'nun da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: Lokman Kuzu'nun da bulunduğu 3 kişi yaralandı

 Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, aralarında TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Lokman Kuzu'nun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda seyreden TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Lokman Kuzu'nun kullandığı 06 ADC 850 plakalı otomobil ile Turgut Kayacan yönetimindeki 14 EA 808 plakalı otomobil, Çaydurt Kavşağı yakınında çarpıştı. Otomobiller, çarpışmanın ardından kavşakta bekleyen Hüseyin Çelik idaresindeki 14 GD 246 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Kuzu'nun kullandığı otomobilde bulunan Ömer Faruk Keser yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırmaları Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu #d-100 karayolu #Bolu Doğu Bağlantı Yolu #bolu #Anadolu Otoyolu
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