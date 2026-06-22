Bolu'daki maden göçüğünde 6 gün sonra acı haber: İşçinin cenazesine ulaşıldı
Bolu'nun Mengen ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 49 yaşındaki Muhammet Özkul'un cansız bedenine 6 gün süren çalışmaların ardından ulaşıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesindeki uzman tahlisiye ekipleri, itfaiye ve AFAD personelinin Gökçesu beldesindeki ocakta yürüttüğü zorlu arama faaliyeti bugün sonuçlandı. Ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde bulunduğu yerden çıkarılan işçinin cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Mengen İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Faciaya giden süreç, Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında 17 Haziran sabahı genel kontrol amacıyla içeri giren işçilerin bulunduğu alanda çökme yaşanmasıyla başlamıştı. İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilse de Muhammet Özkul'a ulaşmak ilk etapta mümkün olmadı.
Göçüğün ardından ocak içerisinde çıkan yangın ve biriken yoğun gaz tabakası, arama kurtarma faaliyetlerini güçleştirdi. Uzman ekiplerin özel müdahalelerle gazı tahliye edip güvenli çalışma ortamını yeniden tesis etmesinin ardından madene inilebildi ve çalışmalar hız kazandı.
Göçük altında kalan işçinin kurtarılması çalışmaları devam ederken, adli süreç de eş zamanlı olarak işletildi. Meydana gelen maden kazasının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen tahkikat çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden firma sahibi D.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden A.B. ve İ.Y. hakkında ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, geriye kalan bir şüpheli ise savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.