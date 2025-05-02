Bolu’daki otel yangını önlenebilir miydi? Yeni görüntüler ihmalleri gözler önüne serdi

Yangının başladığı anda, elektrikli ızgaraya yeterli müdahalede bulunulmadığı görülüyor. Oysa yangın battaniyesiyle yapılan basit bir müdahale ile facianın önüne geçilebilirdi. İş güvenliği Uzmanı Burak Yurten, yangının büyümeden nasıl söndürülebileceğini ve gerekli müdahaleleri anlattı.

21 Ocak'ta Bolu’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangının yeni görüntüleri, ihmalleri bir kez daha gözler önüne serdi. Yangının başladığı andan itibaren, elektrikli ızgaradan alevlerin yükseldiği ancak herhangi bir müdahale olmadığı açıkça görülüyor. İş güvenliği Uzmanı Burak Yurten, yangın battaniyesiyle yapılacak basit bir müdahale ile yangının kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Bir diğer eksiklik de davlumbaz içindeki yangın söndürme sisteminin bulunmamasıydı. Eğer bu sistem olsaydı, yangın büyümeden söndürülebilirdi.

Restoranın yanı sıra, o gece otoparkta yaşananlar da dikkat çekti. Çalışanlar, araçları kurtarmak amacıyla otoparkın kapısını sonuna kadar açarak hava akışını sağladılar. Bu durum, yangının daha da büyümesine neden oldu.