Bolu’daki otel yangını önlenebilir miydi? Yeni görüntüler ihmalleri gözler önüne serdi

Bolu’daki 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otel yangınının önlenip önlenemeyeceği sorusu gündeme geldi. Yeni ortaya çıkan görüntüler, olayda yaşanan ihmalleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Bolu’daki otel yangını önlenebilir miydi? Yeni görüntüler ihmalleri gözler önüne serdi
Yayınlanma:

Yangının başladığı anda, elektrikli ızgaraya yeterli müdahalede bulunulmadığı görülüyor. Oysa yangın battaniyesiyle yapılan basit bir müdahale ile facianın önüne geçilebilirdi. İş güvenliği Uzmanı Burak Yurten, yangının büyümeden nasıl söndürülebileceğini ve gerekli müdahaleleri anlattı.

21 Ocak'ta Bolu’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangının yeni görüntüleri, ihmalleri bir kez daha gözler önüne serdi. Yangının başladığı andan itibaren, elektrikli ızgaradan alevlerin yükseldiği ancak herhangi bir müdahale olmadığı açıkça görülüyor. İş güvenliği Uzmanı Burak Yurten, yangın battaniyesiyle yapılacak basit bir müdahale ile yangının kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Bir diğer eksiklik de davlumbaz içindeki yangın söndürme sisteminin bulunmamasıydı. Eğer bu sistem olsaydı, yangın büyümeden söndürülebilirdi.

Restoranın yanı sıra, o gece otoparkta yaşananlar da dikkat çekti. Çalışanlar, araçları kurtarmak amacıyla otoparkın kapısını sonuna kadar açarak hava akışını sağladılar. Bu durum, yangının daha da büyümesine neden oldu.

Grevdeki işçilerden Bakan Işıkhan’a tepki: ‘Yanlış yere gittiniz, grev çadırına davet ediyoruz’Grevdeki işçilerden Bakan Işıkhan’a tepki: ‘Yanlış yere gittiniz, grev çadırına davet ediyoruz’Yerel Yönetimler
Halk müziğinin ustası Yavuz Top hayatını kaybettiHalk müziğinin ustası Yavuz Top hayatını kaybettiKültür Sanat

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

bolu otel yangını
Günün Manşetleri
Bolu’daki otel yangını önlenebilir miydi?
Grevdeki işçilerden Bakan Işıkhan’a tepki
İsrail’in Suriye’deki saldırılarının ardındaki gerçek
Kadın emekçilerin adalet yürüyüşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
O bölge sallanmaya devam ediyor
İzmir merkezli terör operasyonu!
Emekçinin sesi Kartal’dan yükseldi
Perinçek’ten 1 Mayıs mesajı
1 milyon ton mısır ithal edilecek
Çok Okunanlar
Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı Sağanak geliyor! Meteoroloji’den 40 il için sağanak ve fırtına alarmı
Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu Mevduatta yeni zirve: 200 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı? İslam Memiş tarih verdi: Altında rekor gelecek! Şimdi alım zamanı mı?
Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: Benzin ve motorinde son durum Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: Benzin ve motorinde son durum