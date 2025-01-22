Bolu'daki yangında hayatlarını kaybettiler! Çetiz ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda Ahmet ve Habibe Çetiz ile çocukları Vedat ve Esad Çetiz de hayatlarını kaybetti. Çetiz ailesi için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet ve Habibe Çetiz ile çocukları Vedat ve Esad Çetiz için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Çetiz ailesinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı milletvekilleri katıldı.

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.