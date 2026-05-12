Bolu'yu sel aldı! Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı
Bolu'da sabahtan itibaren aralıklarla yağan sağanak, öğle saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kalırken, su basan iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi ve ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.
Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırarak yerini doluya bıraktı. Yağışın yoğunluğu sebebiyle kentin bazı cadde ve sokaklarında su seviyesi hızla yükselerek yolları adeta göle çevirdi.
ESNAF SULARI KENDİ İMKANLARIYLA BOŞALTTI
Şiddetli sağanak ve dolu, sokakların yanı sıra bölgedeki ticari alanları da olumsuz etkiledi. Yağmur sularının içeri girmesiyle birlikte birçok iş yerini su bastı. Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte mağduriyet yaşayan vatandaşlar harekete geçti. Esnaf, dükkanlarına dolan suyu kendi çabalarıyla tahliye etmek için temizlik çalışmalarına başladı.
Yağışın bilançosu karayolu ulaşımına da yansıdı. Şiddetli yağışın ardından D-100 kara yolunun yol kenarları ile bölgedeki alt geçitler suyla doldu.
Su seviyesinin yükseldiği alt geçitleri kullanmak zorunda kalan sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti.
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle güzergah üzerindeki ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi