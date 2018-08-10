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Bonzai içtiği iddia edilen çocuk, hastanede tedaviye alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen ve baygın halde bulunan H.Ç. (14), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Bonzai içtiği iddia edilen çocuk, hastanede tedaviye alındı

Olay, Keşan'ın Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı iddia edilen ve sokak üzerindeki bir evin kapısının önünde baygın halde bulunan H.Ç., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #keşan #bonzai
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