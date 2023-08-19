Boraboy Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

Ülke genelinde yüksek sıcakların etkili olduğu şu günlerde, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için Boraboy'u tercih ediyor.

Amasya'da İlçeye bağlı Boraboy köyünden ismini alan, etrafı çam ve kayın ormanları ile çevrili kıyısını bungalov evlerin süslediği 1050 rakımlı göl ve tabiat parkına Karadeniz bölgesi başta olmak üzere yurdun farklı şehirlerinden ziyaretçiler geliyor.

Bungalov evlerin yanı sıra çadır ve karavanda kalmak isteyenler için de uygun alanlar bulunan tabiat parkı, göl ve ormandan gelen esintilerle günün her saati ziyaretçilerine serin havanın keyfini yaşatıyor.

Su bisikletleriyle gölü turlayan vatandaşlar, tabiat parkında piknik öncesi oyunlar oynuyor, şarkılar söylüyorlar.