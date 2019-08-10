Artan girdi maliyetine rağmen satış fiyatı yıllardır değişmeyen domates, üreticisini zor duruma düşürdü. Manisa'nın Soma ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Ahmet Parça, Tarım Kredi Kooperatiften aldığı borcu ödeyemedi. Ekip biçtiği arazisi icradan değerinin çok altında satıldı. Traktörüne el konuldu. Defalarca itirazda bulunan Parça, yetkililerden çözüm bekliyor.

Bir üretici daha isyanını işte böyle dile getirdi. Artan girdi maliyetleri ve değişmeyen ürün fiyatı üreticiyi mağdur etti.Ahmet Parça, Manisa'nın Soma ilçesinde domates üretimi yapıyor. Girdi maliyetleriyle baş edemeyince soluğu Tarım Kredi Kooperatifinde aldı. Borçlandı. Ürününü yetiştirip satacaktı. Ancak öyle olmadı.Ne ürün para etti ne de girdilerde azalma oldu. Üstüne hastalık ve ölüm geldi. Borçları ödemeye güç yetmedi. 85 bin lira olan borç dağ gibi büyüdü. 190 bin lirayı buldu. İcra kapıya dayandı.Parça, arazisinin satıldığını hem de ederinin çok daha altında gittiğini bakın nasıl öğrendi?Ekip biçtiği arazisinin satıldığına mı yansın, eli kolu olan traktörüne mi? Parça, itirazda bulundu. Ancak sonuç alamadı. Her şeye rağmen üretmekten de yılmadı. Emanet aldığı traktörle var gücüyle çalışıyor.Bir yandan da kara kara düşünüyor. Çünkü Parça'ya göre, ürünü para etseydi, bu hale düşmeyecekti. Şimdi yetkililerden çözüm bekliyor.