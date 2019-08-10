Bir üretici daha isyanını işte böyle dile getirdi. Artan girdi maliyetleri ve değişmeyen ürün fiyatı üreticiyi mağdur etti.
Ahmet Parça, Manisa'nın Soma ilçesinde domates üretimi yapıyor. Girdi maliyetleriyle baş edemeyince soluğu Tarım Kredi Kooperatifinde aldı. Borçlandı. Ürününü yetiştirip satacaktı. Ancak öyle olmadı.
Ne ürün para etti ne de girdilerde azalma oldu. Üstüne hastalık ve ölüm geldi. Borçları ödemeye güç yetmedi. 85 bin lira olan borç dağ gibi büyüdü. 190 bin lirayı buldu. İcra kapıya dayandı.
Parça, arazisinin satıldığını hem de ederinin çok daha altında gittiğini bakın nasıl öğrendi?
Ekip biçtiği arazisinin satıldığına mı yansın, eli kolu olan traktörüne mi? Parça, itirazda bulundu. Ancak sonuç alamadı. Her şeye rağmen üretmekten de yılmadı. Emanet aldığı traktörle var gücüyle çalışıyor.
Bir yandan da kara kara düşünüyor. Çünkü Parça'ya göre, ürünü para etseydi, bu hale düşmeyecekti. Şimdi yetkililerden çözüm bekliyor.
ulusal.com.tr
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