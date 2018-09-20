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Borcu için kardeşini bıçaklayan Ahmet Taşveren gözaltına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Borcu için kardeşini bıçaklayan Ahmet Taşveren gözaltına alındı

İlçeye bağlı Mahmutlu köyünde yaşayan Ahmet Taşveren (41) ile kardeşi İlyas Taşveren (39) arasında borç yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Taşveren kardeşi İlyas Taşveren'i bıçakla yaraladı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Taşveren, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Ağabey Ahmet Taşveren jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ahmet taşverem #Elazığ #Karakoçan ilçesi
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