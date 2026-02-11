Bornova'daki cinayetin arkasından suç örgütü çıktı: 16 tutuklama!

İzmir’in Bornova ilçesinde 3 Şubat’ta meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Sinan Ümit silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

SUÇ ÖRGÜTÜ TALİMATIYLA HAREKET ETTİLER

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takipler, cinayetin ardındaki organize yapıyı ortaya çıkardı. Soruşturma verilerine göre; E.M., İ.B. ve B.T. isimli şüpheliler, bağlı bulundukları suç örgütünden aldıkları talimat üzerine cinayeti işledi. Örgütün diğer üyelerinin ise tetiği çeken bu kişilerin kaçmasını sağladığı ve saklanmalarına yardım ettiği belirlendi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla, hem cinayeti gerçekleştiren failler hem de onlara yardım eden şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve organize hareket ettikleri saptanan 16 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.