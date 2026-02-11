Bornova'daki cinayetin arkasından suç örgütü çıktı: 16 tutuklama!

İzmir'in Bornova ilçesinde Sinan Ümit'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, cinayeti işleyenler ve kaçmalarına yardım eden organize suç örgütü bağlantılı 16 şüpheli tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bornova'daki cinayetin arkasından suç örgütü çıktı: 16 tutuklama!
Yayınlanma:

İzmir’in Bornova ilçesinde 3 Şubat’ta meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Sinan Ümit silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

SUÇ ÖRGÜTÜ TALİMATIYLA HAREKET ETTİLER

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takipler, cinayetin ardındaki organize yapıyı ortaya çıkardı. Soruşturma verilerine göre; E.M., İ.B. ve B.T. isimli şüpheliler, bağlı bulundukları suç örgütünden aldıkları talimat üzerine cinayeti işledi. Örgütün diğer üyelerinin ise tetiği çeken bu kişilerin kaçmasını sağladığı ve saklanmalarına yardım ettiği belirlendi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla, hem cinayeti gerçekleştiren failler hem de onlara yardım eden şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve organize hareket ettikleri saptanan 16 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da sahte kimliklerle 10 milyon liralık kredi vurgunu: 12 tutuklamaAdana'da sahte kimliklerle 10 milyon liralık kredi vurgunu: 12 tutuklamaGündem
Poyraz Karayel’in Sefer’inden acı haber! Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybettiPoyraz Karayel’in Sefer’inden acı haber! Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybettiKültür Sanat
izmir
Günün Manşetleri
Sahte kimlikle kredi çeken çete çökertildi
Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
İstanbul'da 'huzur'' operasyonu
İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
DEM Parti heyeti Erdoğan’ı ziyaret edecek
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişi 'rafa kaldırıldı'
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması!
Tapu müdürü ve uzman gözaltında
İstanbul dahil 14 ilde operasyon
Çok Okunanlar
Kar, sağanak ve fırtına geliyor! Kar, sağanak ve fırtına geliyor!
11 Şubat 2026 altın fiyatları 11 Şubat 2026 altın fiyatları
Gazete manşetleri 11 Şubat Çarşamba Gazete manşetleri 11 Şubat Çarşamba
Benzine zam geliyor! Benzine zam geliyor!
Poyraz Karayel’in Sefer’inden acı haber! Poyraz Karayel’in Sefer’inden acı haber!