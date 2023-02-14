Borsa İstanbul ne zaman işleme açılacak?

Borsa İstanbul'dan Çarşamba günü yapılan son açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denilmişti.

Borsa İstanbul'da işlemlerin 14 Şubat akşamına kadar durdurulduğu açıklanmıştı. Bu nedenle borsa yatırımcılarının işlemlerinin yeni bir karar daha gelmemesi durumunda Çarşamba günü saat 10:00'dan itibaren başlayan seansta uygulanması bekleniyor.