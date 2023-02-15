Borsa İstanbul'dan deprem bölgesine yardım

Deprem sonrası hemen harekete geçen Borsa İstanbul Grubu gelen talepler doğrultusunda bölgeye yardım gönderdi. Ayrıca Borsa İstanbul’da yer alan bazı çalışanlar da bölgedeki gönüllülük faaliyetinde yer aldı.

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Borsa İstanbul Grubu'nca, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerine 5 tırlık yardım ile arama kurtarma çalışmaları için jeneratör, kesici-delici hiltiler ve depremzedelerin ısınma ihtiyaçları için ısıtıcılardan oluşan 3 tırlık araç ve gerecin 2 gün içinde ulaştırıldığı bildirildi.

Borsa İstanbul'dan deprem bölgesine yardım - Resim : 1

Borsa İstanbul Grubu'ndan yapılan açıklamada, deprem sonrası hemen harekete geçen Borsa İstanbul Grubu'nun, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerine AFAD ile koordinasyon halinde, deprem bölgesinden gelen talepler doğrultusunda, 5 tırlık yardım ile arama kurtarma çalışmaları için jeneratör, kesici-delici hiltiler ve depremzedelerin ısınma ihtiyaçları için elektrikli ve tüplü ısıtıcılardan oluşan 3 tırlık araç ve gereci 2 gün içinde ulaştırdığı belirtildi.

Borsa İstanbul'dan deprem bölgesine yardım - Resim : 2

Yardımların, depremlerde en büyük yıkımın gerçekleştiği Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinde Borsa İstanbul Grubu çalışanları tarafından, AFAD Deprem Koordinasyon kriz yönetim merkezlerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, bazı çalışanların deprem bölgelerinde gönüllü olarak çalışmalara katkı verdiği kaydedildi.

Açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dilendi.

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