Boş arazide kan donduran manzara! 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 22 yaşındaki Yekta Çetin, boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ekiplerin bölgedeki işlemlerinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Selahattin Eyyubi Mahallesi sınırları içerisindeki boş arazide silahla vurulmuş bir kişinin olduğuna dair gelen ihbar, yetkilileri alarma geçirdi. Çağrı üzerine söz konusu bölgeye ivedilikle polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Alana ulaşan birimler, yerde yatan bir erkek cesediyle karşılaştı.
Güvenlik güçlerinin olay yerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Yekta Çetin olduğu belirlendi.
Cansız beden, alandaki çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından kesin ölüm nedeninin saptanması ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.
Yekta Çetin'in cenazesi otopsi işlemleri için kurumda bekletilirken, emniyet güçleri de cinayetin faillerini ve nedenini belirlemek için çalışmalarına hız verdi. Polis ekiplerinin, boş arazide yaşanan bu olayla ilgili başlattığı inceleme çok yönlü olarak devam ediyor.