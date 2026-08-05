Boş arazide kan donduran manzara! 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Yekta Çetin'in cenazesi otopsi işlemleri için kurumda bekletilirken, emniyet güçleri de cinayetin faillerini ve nedenini belirlemek için çalışmalarına hız verdi. Polis ekiplerinin, boş arazide yaşanan bu olayla ilgili başlattığı inceleme çok yönlü olarak devam ediyor.