Boş arsada oluşan obruğa bir araç düştü; sahibi “Hiç üzülmedim, hatta sevindim” dedi.

Esenyurt’ta boş arsada meydana gelen obruk çökmesi sonucu park halindeki araç çukura düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sabah saatlerinde boş bir arsada obruk oluştu. Battalgazi Mahallesi’nde sabaha karşı oluşmaya başlayan çukurun saatler içinde yaklaşık 3 metre derinliğe ulaştığı belirtildi. Üzerinde park halinde bulunan bir araç, çökme nedeniyle tamamen obruğun içine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, obruğun derinleşmeye devam ettiği öğrenildi. Aracın çukura düştüğü anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Araç sahibi Cevdet Tuğrahan, “Bu arabadan çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlar. Arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, hatta sevindim. İlk gördüğümde ise kurtulduğumu düşündüm” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

obruk
