Boşandığı eşine ve oğluna kurşun yağdırdı! Bir çocuk kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu

Eve girdikten bir süre sonra yanında getirdiği pompalı tüfeği ateşleyen Davut Gökkaya, eski eşi Türkan Gökkaya ve 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı hedef aldı. Anne ve oğlunu vuran şahıs, sonrasında aynı silahı kendisine doğrultarak intihar etti.