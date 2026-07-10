Boşandığı eşine ve oğluna kurşun yağdırdı! Bir çocuk kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, boşandığı eşinin evine giderek eski eşi Türkan Gökkaya ve 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında resmi makamlarca verilmiş uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, kuralları ihlal ederek boşandığı eşi Türkan Gökkaya'nın ikamet ettiği eve gitti.
Eve girdikten bir süre sonra yanında getirdiği pompalı tüfeği ateşleyen Davut Gökkaya, eski eşi Türkan Gökkaya ve 18 yaşındaki oğlu Emin Gökkaya'yı hedef aldı. Anne ve oğlunu vuran şahıs, sonrasında aynı silahı kendisine doğrultarak intihar etti.
Evde yaşanan kanlı baskın sırasında içeride bulunan ailenin diğer çocuğu A.G. ise silah sesleri üzerine odayı siper edindi. A.G., olay anında hızla kanepenin arkasına saklanarak babasının mermilerinden korunmayı başardı ve vahşetten yara almadan kurtuldu.
SİLAH SESLERİNİ DUYANLAR 112'Yİ ARADI
Evden peş peşe yükselen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Servis hattına bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin ev içerisinde yaptığı ilk tıbbi incelemede, anne Türkan Gökkaya, oğlu Emin Gökkaya ve saldırgan Davut Gökkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği kesinleşti. Cinayet mahallini güvenlik çemberine alan polis ekiplerinin, olayın işleniş biçimi ve detaylarına yönelik olay yerindeki incelemeleri sürüyor.