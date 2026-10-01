Boşandığı eşini eşarbıyla boğup kardeşini aramıştı! Savcıdan Hızır Çelik için mütalaa

Antalya'da 11 Eylül 2025'te boşandığı eşi Hanım Biçer'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Hızır Çelik'in (32) yargılanmasına, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın üçüncü duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Çelik'in 'kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ile 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını istemedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 11 Eylül 2025 gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre Çelik, boşandığı eşi Hanım Biçer'i evine götürdü. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çelik'in Biçer'i önce eşarbıyla boğduğu, ardından yüzüne yastık bastırarak öldürdüğü öne sürüldü.

Yaklaşık 3 saat sonra evden ayrılan Çelik, olaydan yaklaşık 16 saat sonra eski eşinin kardeşini aradı ve "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dedi. Çelik'in ardından Yeniköy Polis Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Biçer'in cansız bedenini evde buldu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Biçer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çelik, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çelik, ilk ifadesinde "Eve beraber gittik, eski konuları açtı. O esnada kendimi kaybettim, olay gerçekleşti" demişti.

Olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, Hanım Biçer ile Hızır Çelik'in siteye birlikte girdikleri görüldü. Biçer'in kapıyı açmasının ardından ikili eve geçti. Kayıtlarda, bir süre sonra elinde poşetle evden tek başına çıkan Çelik'in merdivenden indikten sonra eve doğru baktığı ve siteden ayrıldığı anlar da yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çelik'in Biçer'i ikametinde eşarpla boğarak öldürdüğü, ardından Biçer'e ait cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Çelik hakkında 'kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ile 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından dava açıldı.

MAKTULÜN AĞABEYLERİ DURUŞMADA KONUŞTU

Duruşmaya tutuklu sanık Hızır Çelik, Hanım Biçer'in ağabeyleri müşteki Resul Biçer ve Recep Biçer ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak sanığın komşusu dinlendi. Dilek D., "Ölen kadını tanımıyorum. Sanıkla komşuyum, komşum çocuklarıyla ilgiliydi. Herhangi bir kötü davranışına şahit olmadım" ifadelerine yer verdi.

Söz alan Resul Biçer, kardeşi ile sanığın olaydan 8 ay önce boşandığını belirtti. Sanığın kardeşini plan yaparak götürdüğünü öne süren Biçer, "En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Recep Biçer ise sanığın boşanmanın ardından kardeşini tehdit ettiğini iddia ederek, "Boşandılar, kızın peşine düştü, ara ara tehditler etti. Neden boğarak öldürüyorsun, öldürmenin de bir mertliği olur. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"PLANLAYARAK ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM..."

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan savcının ardından savunma yapan Çelik, "Karşı tarafın ailesi çocuklarımı ve beni defalarca tehdit etti. Çocuklarımı bunlardan koruduğum için şükrediyorum. Planlayarak öldürmek isteseydim evime gelip eşyalarını almasına izin vermezdim" dedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşmanın ardından, Hanım Biçer davasını Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına takip eden avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt açıklamalarda bulundu. Kurt, "2025 yılının eylül ayında boşanmış olduğu eşini kendi eşarbıyla öldüren sanığın ve maktul olan Hanım Biçer'in duruşmasından çıktık. Bir sonraki duruşma karar duruşması olacak. Mütaalada boşandığı eşe karşı kasten öldürme ve eşin ölümünden sonra gerçekleşen hırsızlık nedeniyle cezalandırılması mütalaa edildi. Mütalaaya katılıyoruz, başka herhangi bir talebimiz yok. Bundan sonra istenilenler sanık ve savunma tarafından istenilenler hep duruşmayı uzatmaya çalışmak amacıylaydı" dedi.

Sanığın aldatılma iddiasına da değinen Kurt, "Dosya hakkında ve duruşma hakkında şöyle bir bilgi vermek isterim ki her sanık ve her caninin haksız tahrik hükümlerinden faydalanmak için bir aldattığı iddiası vardır, burada da aynı kurguyla karşılaştık. Maalesef ki durum böyle değil. Dosya nihayete erdi, kasten öldürmeden müebbet hapis cezası istendi. Umarım karar da bu yönde çıkar" ifadelerini kullandı.