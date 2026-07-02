Boşandığı eşini öldürdü, oğlunu vurdu! Kocaeli'deki aile faciasında karar

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5. celsesinde mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Y., tutuksuz yargılanan Vedat Y., maktulün çocukları ve taraf avukatları katıldı. Yargılama sonucunda cinayet faili Mustafa Y., boşandığı eşine yönelik "tasarlayarak kadına karşı ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti sanığa ayrıca; oğluna karşı işlediği "tasarlayarak alt soya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 5 yıl ve "vahim nitelikte silah bulundurma" suçundan 7 yıl olmak üzere ek olarak 29 yıl hapis cezası verdi.

Aynı dosyada "üst soya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan Vedat Y. için ise beraat niteliğinde bir karar çıktı. Mahkeme, Vedat Y.'nin babasına yönelik eyleminin kendisine ve annesine yönelik saldırıyı önleme amacı taşıdığını ve meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığını belirterek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

"KENDİSİNİ MEHDİ SANAN" SANIĞIN AKLI BAŞINDA ÇIKTI

Yargılama sürecinin önceki celselerinde kendisinin beklenen mehdi ve kurtarıcı olduğunu iddia eden sanık Mustafa Y. hakkında Adli Tıp Kurumundan (ATK) istenen rapor mahkemeye ulaştı. Mahkeme başkanı tarafından okunan raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Dosyadaki mütalaaya göre cinayeti tasarlayarak ve silah temin ederek işlediği belirtilen Mustafa Y., karar öncesi son savunmasında Sözen Tutci'nin ölümüne oğlunun kullandığı silahın yol açtığını öne sürdü. Suçlamaları reddeden sanık mahkemede şu ifadeleri kullandı: "Benim yanımda sadece bir silah vardı. Evde bulunan ikinci silahı Vedat kullandı. O silahta parmak izim bile bulunmadı. Ben yapmış olsaydım o silahta parmak izim bulunurdu. Ben sadece 5 mermi sıktım, diğer sıkılan 2 mermi bana ait değildir. Silahla eve gitmiş olmam Sözen'i benim öldürdüğüm anlamına gelmiyor. Eğer o ikinci silah benimse bana en ağır cezayı verin ancak bana ait değildir"

OĞULDAN YÜREK YAKAN SAVUNMA

Cinayet anında bacağından vurulan ve annesini kaybettiğini anlatan tutuksuz sanık Vedat Y. ise evlilikleri boyunca babasından ağır şiddet gördüklerini dile getirdi. Annesini koruyamadığını belirten Vedat Y., "Annem sürekli aşağılandı. Yıllarca ailecek şiddet gördük. Annem 2 sene önce öldürüldü. 2 senedir ızdırap çekiyorum, geceleri uyuyamıyorum. Annemi koruyamadım. Bir ömür bu yükle yaşayacağım" diyerek cinayetin failinin doğrudan Mustafa Y. olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Dava dosyasına giren iddialar ve savcılık mütalaası, cinayetin ardındaki kan donduran planı gözler önüne serdi. 50 yaşındaki Mustafa Y., boşandığı 55 yaşındaki eşi Sözen Tutci'nin pornografik videolar çektirdiğini ve 33 yaşındaki oğlu Vedat Y.'nin kendi öz oğlu olmadığını düşünerek ailesine husumet beslemeye başladı. Bu düşüncelerle eşine ve oğluna karşı öldürme kastı oluşturan sanık, ruhsatsız ateşli silah ve mermi temin ederek plan yaptı.

27 Temmuz 2024 tarihinde Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'ndeki apartmana giden Mustafa Y., eski eşinin evine zorla girdi. Yanındaki tabancayla ateş açan saldırganın kurşunlarına hedef olan Sözen Tutci kanlar içinde yere yığılırken, oğlu Vedat Y. de bacağından vuruldu. O esnada yaralı haldeki Vedat Y. kendi silahını ateşleyerek babası Mustafa Y.'yi yaraladı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Sözen Tutci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Bacağından yaralanan Vedat Y., hastanedeki tedavisinin hemen ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çatışmada ağır yaralanan ve olay yerinden alınan Mustafa Y. ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay süren tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma aşamasında Mustafa Y. hakkında ayrıca "ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma ve taşıma suretiyle 6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan da dava dosyası oluşturuldu.