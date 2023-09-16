Boşandığı karısının başka biri yaşadığını öğrendi dehşet saçtı!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, boşandığı eşinin evine gittiğinde, boşandığı eşini başka birisi ile görünce dehşet saçtı. Eski eşini silahla bıçakladıktan sonra yanındaki kişiyi silah ile vurarak öldürdü.

Boşandığı karısının başka biri yaşadığını öğrendi dehşet saçtı!
Boşandığı karısının başka biri yaşadığını öğrendi dehşet saçtı!
Editör: Süleyman Daban
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, eski eşini bıçakla ağır yaraladı, yanındaki kişiyi ise silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Serkan Ö. Yeşiltepe Mahallesi'nde eski eşinin yaşadığı daireye geldi.

Şüpheli eski eşi B.S'yi bıçakla yaralarken, yanında bulunan Emre Helvacı'yı ise silahla vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan B.S. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Elinde bıçakla eşini ve 2 yaşındaki çocuğunu esir aldıElinde bıçakla eşini ve 2 yaşındaki çocuğunu esir aldıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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