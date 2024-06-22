Boşanma aşamasında katliam!

Adana’da boşanma aşamasındaki eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldüren damadın, katliamı 3 aylık bebeğini kendisine göstermedikleri için yaptığı ortaya çıktı.

Boşanma aşamasında katliam!
Editör: Yağmur Biçen
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13422 sokakta meydana geldi. Hakim A. ile evli olan Şükran A., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmaya karar verdi. Ailesinin evinde yaşamaya başlayan Şükran A., bu sırada dünyaya gelen 3 aylık evladı Deniz’i ise babasına göstermedi.


Hakim A., öğle saatlerinde eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. Hakim A. bu sırada ‘bana çocuğumu neden göstermiyorsun’ diyerek tartışma çıkarttı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A., belindeki tabancasını çıkararak önce eşi Şükran’ı daha sonra kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kayınbiraderi Muhammed E.’nin üzerine kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# katliam # boşanma
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